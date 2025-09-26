Ardone | Racconto il presente
Kostya è un bambino ucraino in fuga dalla guerra, che arriva a Napoli per cercare la nonna Irina. Trova accoglienza da Vita – la signora per cui lavora la nonna – segnata dal dolore della morte di un figlio. Si intitola Tanta ancora Vita (Einaudi), l’ultimo romanzo di Viola Ardone. Oggi, alle 20,30, l’autrice lo presenta all’Oratorio San Filippo Neri nell’ambito della programmazione curata da Mismaonda con la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. A moderare l’incontro è Elettra Dòmini di Giovani Reporter: "Una presentazione non mediata dal filtro adulto – sorride Ardone, scrittrice, ma anche professoressa di Lettere al liceo –, sicuramente più vera e vivace". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: ardone - racconto
Viola Ardone è una delle scrittrici che amiamo maggiormente: ecco il suo nuovo, magnifico, romanzo. Una mattina Vita apre la porta di casa e trova, accoccolato sull'uscio, Kostya. Lui, che neppure parla la sua lingua, le cambierà l'esistenza. Perché ogni figlio - facebook.com Vai su Facebook
Viola Ardone: “Racconto la storia del bimbo Kostja in fuga dall’Ucraina” - Non volevo folclore, perché questa storia poteva esser ambientata ovunque. Secondo napoli.repubblica.it
Viola Ardone e la guerra dei bambini - La storia di un piccolo profugo ucraino fuggito in Italia che trova l’aiuto di una ... Segnala repubblica.it