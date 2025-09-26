Kostya è un bambino ucraino in fuga dalla guerra, che arriva a Napoli per cercare la nonna Irina. Trova accoglienza da Vita – la signora per cui lavora la nonna – segnata dal dolore della morte di un figlio. Si intitola Tanta ancora Vita (Einaudi), l’ultimo romanzo di Viola Ardone. Oggi, alle 20,30, l’autrice lo presenta all’Oratorio San Filippo Neri nell’ambito della programmazione curata da Mismaonda con la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. A moderare l’incontro è Elettra Dòmini di Giovani Reporter: "Una presentazione non mediata dal filtro adulto – sorride Ardone, scrittrice, ma anche professoressa di Lettere al liceo –, sicuramente più vera e vivace". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ardone: "Racconto il presente"