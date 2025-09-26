ARCO | Matteo Borsani il giovane che ha sfidato Ellison e sogna Tokyo 2028
In questo episodio di FOCUS – TIRO CON L’ARCO parliamo con Matteo Borsani, il giovane arciere italiano che nel 2025 è esploso ai livelli internazionali. Dal percorso giovanile fino alle sfide che contano veramente: * il cammino verso la nazionale e i sacrifici dietro le quinte * l’esplosione ai World Games, dove ha conquistato l’oro battendo Huston * la straordinaria corsa nei Mondiali Targa 2025: derby con Nespoli, vittoria su Ellison e quel quarto posto che l’Italia non otteneva dal 2019 * le ambizioni olimpiche, tecniche, mentali e i sogni che guidano il suo cammino Ti interessa come si prepara un atleta per gare top? Vuoi conoscere le strategie mentali e i segreti dietro i grandi tiri? Allora non perderti questo contenuto!? #MatteoBorsani #TiroConLArco #FOCUSTIRO #WorldGames #MondialiArco #ArcoItalia #Olimpiadi2028 Conduce Alice Liverani con il supporto di Michele Cassano. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: arco - matteo
Tiro con l’arco: Matteo Borsani incanta nella prima giornata del Field ai World Games
Tiro con l’arco, Matteo Borsani fa sognare ma si ferma ai piedi del podio ai Mondiali. Eliminate le azzurre
Tiro con l’arco, Mondiale sottotono per l’Italia. Ma su Matteo Borsani si può puntare
Un brano letto e commentato dal presidente don Matteo Prodi, tratto dal Libro dei Giudici, un testo tratto dal romanzo "La porta del sole (Bab al-Shams)" dello scrittore libanese Elias sulle vicende della Palestina moderna e contemporanea (in un arco tempor - facebook.com Vai su Facebook
Ai Mondiali di Gwangju Matteo Borsani raggiunge il 4° posto assoluto al termine di una prestazione da applausi. Un grande risultato per il 22 arciere lombardo! Tutti i risultati nella news https://fitarco.it/media-fitarco/news/34-internazionale/113 - X Vai su X
Tiro con l’arco, Mondiale sottotono per l’Italia. Ma su Matteo Borsani si può puntare - Dopo aver mancato l'appuntamento con il podio ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, il tiro con l'arco italiano resta a bocca asciutta anche nei Campionati ... Lo riporta oasport.it
FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ARCO CAMPIONATI MONDIALI TARGA - Il titolo iridato va allo spagnolo Andres Temino Medel che vince una finale bellissima contro Marcus D’Almeida (BRA) terminata allo shoot off 6- Si legge su politicamentecorretto.com