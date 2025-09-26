La nuova video-intervista a Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi. Ritorna, oggi, dopo la pausa estiva, 26 settembre 2025, l’appuntamento con “9 minuti”, la video-intervista dell’ultimo venerdì del mese all’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi. L’Arcivescovo ha fornito un rapido bilancio sui solenni festeggiamenti in onore del Santo Patrono di Salerno che hanno visto migliaia di partecipanti, a conferma del forte legame della comunità con l’Apostolo Matteo. Inoltre, considerando come risulti sempre più urgente sensibilizzare le nuove generazioni su tematiche importanti come quelle relative alla disabilità, per contrastare così anche fenomeni pericolosi come il bullismo, Sua Eccellenza Monsignor Bellandi si è soffermato sul progetto Professione Inclusione, fortemente voluto dall’Ufficio diocesano catechesi e disabilità e che da ottobre coinvolgerà 5 istituti secondari superiori di Salerno. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, “9 minuti con l’Arcivescovo”: 27° conversazione