Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno 9 minuti con l’Arcivescovo | 27° conversazione

Zon.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nuova video-intervista a Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi. Ritorna, oggi, dopo la pausa estiva,  26 settembre 2025, l’appuntamento con “9 minuti”, la video-intervista dell’ultimo venerdì del mese all’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi.   L’Arcivescovo ha fornito un rapido bilancio  sui solenni festeggiamenti in onore del Santo Patrono di Salerno  che hanno visto migliaia di partecipanti, a conferma del forte legame della comunità con l’Apostolo Matteo. Inoltre, considerando come risulti sempre più urgente sensibilizzare le nuove generazioni su tematiche importanti come quelle relative alla disabilità, per contrastare così anche fenomeni pericolosi come il bullismo, Sua Eccellenza Monsignor Bellandi si è soffermato sul progetto  Professione Inclusione, fortemente voluto dall’Ufficio diocesano catechesi e disabilità e che da ottobre coinvolgerà 5 istituti secondari superiori di Salerno. 🔗 Leggi su Zon.it

arcidiocesi di salerno campagna acerno 9 minuti con l8217arcivescovo 27176 conversazione

© Zon.it - Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, “9 minuti con l’Arcivescovo”: 27° conversazione

In questa notizia si parla di: arcidiocesi - salerno

Arcidiocesi di Salerno: gli ultimi avvicendamenti pastorali 2025

arcidiocesi salerno campagna acernoArcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, “9 minuti con l’Arcivescovo”: 27° conversazione - intervista a Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi Ritorna, oggi, dopo la pausa estiva, 26 settembre 2025, l’appuntamento con "9 ... Si legge su zon.it

arcidiocesi salerno campagna acernoTornano “le Giornate Matteane”, appuntamenti incentrati sul testo del Vangelo di Matteo - Acerno, attraverso l’Ufficio Cultura e Arte, propone l’evento delle “Giornate Matteane”: appuntamenti incentrati sul testo del Vangelo di Matteo in cu ... acistampa.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Arcidiocesi Salerno Campagna Acerno