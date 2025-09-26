Un appunto e i conti bancari, il sospetto di corruzione: indagato ex procuratore Mario Venditti. Un foglietto con una frase criptica – «Venditti gip archivia x 20.30 Euro» – e una serie di movimentazioni bancarie sospette. È da qui che riparte il caso di Garlasco, il delitto che dal 2007 scuote l’Italia. La Procura di Brescia ha aperto un nuovo fascicolo e messo sotto indagine Mario Venditti, ex procuratore facente funzione di Pavia, accusato di corruzione in atti giudiziari. Secondo l’ipotesi dei magistrati, Venditti avrebbe ricevuto tra i 20 e i 30 mila euro per agevolare Andrea Sempio, storico amico di Marco Poggi e unico indagato nella nuova inchiesta per l’omicidio di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - ‘Archivia per 30mila euro’: cosa sappiamo sulla svolta choc sul caso Garlasco, indagato ex procuratore