Architetture | l' arte del costruire | la mostra all' Archivio di Stato di Avellino in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025

Avellinotoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Apertura straordinaria sabato 27 settembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025 il cui tema è "Architetture: l'Arte del costruire", sarà inaugurata presso l’Archivio di Stato di Avellino (via Giuseppe Verdi 17, Carcere Borbonico) la mostra. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: architetture - arte

