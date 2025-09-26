Architetture | l' arte del costruire | la mostra all' Archivio di Stato di Avellino in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025
Apertura straordinaria sabato 27 settembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025 il cui tema è "Architetture: l'Arte del costruire", sarà inaugurata presso l’Archivio di Stato di Avellino (via Giuseppe Verdi 17, Carcere Borbonico) la mostra. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
