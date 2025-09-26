Arancine cannoli e altri sapori palermitani | dopo 70 anni uno storico caffè di Roma rischia di chiudere per sempre

Palermotoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno storico caffè di Roma rischia di chiudere. Si tratta del caffè pasticceria palermitano Dagnino, in via Vittorio Emanuele Orlando, a pochi passi da piazza della Repubblica. Un locale aperto dal 1955 e che ora rischia di scomparire per sempre. Il prossimo 31 dicembre, infatti, scadrà il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: arancine - cannoli

Digiunare con le arancine. Storia del sacrificio penitenziale secondo i palermitani - In diverse città del nord Italia, anticipa il Natale portando dolci e doni ai bambini sul suo asinello. Scrive gamberorosso.it

Cibo di strada tra storie e sapori: dalle arancine alle cozze fritte da passeggio - Funziona così, in una Milano dove il cemento è calpestato da migliaia di passi e il rumore dei tram si mescola alla frenesia della città: poco tempo per mangiare, spesso in cammino tra un appuntamento ... Segnala milano.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Arancine Cannoli Sapori Palermitani