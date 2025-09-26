Arancine cannoli e altri sapori palermitani | dopo 70 anni uno storico caffè di Roma rischia di chiudere per sempre

Uno storico caffè di Roma rischia di chiudere. Si tratta del caffè pasticceria palermitano Dagnino, in via Vittorio Emanuele Orlando, a pochi passi da piazza della Repubblica. Un locale aperto dal 1955 e che ora rischia di scomparire per sempre. Il prossimo 31 dicembre, infatti, scadrà il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: arancine - cannoli

Arancine, cannoli, cassate, pasta con le sarde... a Collegno arriva la Festa Siciliana! - facebook.com Vai su Facebook

Digiunare con le arancine. Storia del sacrificio penitenziale secondo i palermitani - In diverse città del nord Italia, anticipa il Natale portando dolci e doni ai bambini sul suo asinello. Scrive gamberorosso.it

Cibo di strada tra storie e sapori: dalle arancine alle cozze fritte da passeggio - Funziona così, in una Milano dove il cemento è calpestato da migliaia di passi e il rumore dei tram si mescola alla frenesia della città: poco tempo per mangiare, spesso in cammino tra un appuntamento ... Segnala milano.repubblica.it