Ad Aquilone sorgerà un parcheggio provvisorio e sarà pronto per le Olimpiadi sfidando anche il generale Inverno. La Provincia di Sondrio realizzerà, su incarico di Regione Lombardia, un intervento strategico in vista dei Giochi Olimpici Invernali 2026: la sistemazione dell’area in località Aquilone, a Valdisotto, che sarà adibita a parcheggio di interscambio “Spectators Park&Ride“. Un’opera “olimpica“ necessaria in previsione del grande flusso di spettatori previsto il prossimo febbraio in occasione delle manifestazioni a cinque cerchi e, in particolare, delle gare di sci alpino maschili e di quelle di sci alpinismo, previste a Bormio, e di quelle di snowboard e freestyle previste a Livigno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Aquilone, sì al parcheggio olimpico. Posti per spettatori e lavoratori