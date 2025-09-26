aprilia il gp di misano vissuto in tribuna con biaggi e i tifosi di bezzecchi e martin

Il weekend di Misano ci ha portato a vivere un giorno a fianco dei tifosi Aprilia, immersi nella tribuna dedicata alla casa di Noale. Ecco come è andata, fra aneddoti, idoli del passato e del presente, emozioni e cori. E mentre qualcuno ricordava il successo di quarant'anni fa di Reggiani, nella Sprint del sabato Bezzecchi si è lasciato tutti alle spalle. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

