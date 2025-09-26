Apre una nuova farmacia al confine tra Forlì e Predappio | Siamo parte di una comunità presenti nei momenti di bisogno

Inaugura sabato 4 ottobre la Farmacia San Lorenzo, situata a San Lorenzo in Noceto, in Viale dell’Appennino 787, al confine tra il Comune di Forlì e Predappio. La struttura è dotata di servizi moderni, ampi e confortevoli. Tra le grandi novità, infatti, il banco dei farmaci ospita al suo interno. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Firenze, apre un luogo dedicato al terzo settore nella ex Farmacia di Santa Maria Nuova - È il nuovo Charity Shop di Fondazione CR Firenze, le prime realtà ad essere ospitate saranno la Fondazione Foemina e la Fondazione Istituto degli Innocenti Ets Firenze, 11 dicembre 2024 - Scrive lanazione.it

I 90 anni di Santa Maria Novella: la porta di Firenze apre il festival "La Nuova Città 2025 - Abitare il confine" - Torna al centro la stazione del Gruppo Toscano: riferimento del razionalismo italiano e vera soglia urbana. Lo riporta professionearchitetto.it