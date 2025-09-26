Apre a Fano la Link University | decolla il corso di medicina e chirurgia
Fano, 26 settembre 2025 – Ha aperto la sede fanese della Link University: ieri la benedizione, da parte di don Federico Tocchini, dei locali ristrutturati al secondo e terzo piano di Palazzo Marcolini che ospiteranno il corso di Medicina e Chirurgia. Aule, sala lettura e uffici completamente rinnovati, irriconoscibili rispetto allo stato di abbandono in cui si trovavano fino a qualche mese fa. Un investimento che ha già superato i 700 mila euro e che non si fermerà fin quando non saranno terminati tutti i lavori. L’università privata, dopo le tante polemiche che hanno preceduto il suo arrivo in città, da ieri si è ufficialmente insediata: presenti i vertici di Unilink ad iniziare dal fondatore Francesco Polidori affiancato dall’amministratore delegato Paolo Mearelli (cda) e dal dottor Antonio Bisciari nel ruolo di consulente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: apre - fano
Carbon Line, si apre lo stato di crisi per il cantiere nautico di Fano
Dopo il successo della prima edizione, Sharper torna a Fano e apre i laboratori di Palazzo San Michele: visite guidate, esperimenti e dialoghi di scienza per far scoprire a grandi e piccoli il mondo della ricerca. - facebook.com Vai su Facebook
Lega e FdI contro il candidato governatore Ricci (Pd): «Chiuderà la Link University? Vuole danneggiare Fano» - FANO Alle parole pronunciate da Matteo Ricci, il candidato governatore del Pd, che nel suo tour elettorale venerdì scorso ha fatto tappa a Fano e nelle frazioni circostanti, è insorto tutto il ... Segnala corriereadriatico.it
Link University, ok della Regione: "Serve, abbiamo pochi medici". No delle opposizioni - L'ateneo privato vorrebbe far partire nella nostra regione tre corsi di laurea magistrale: uno in Odontoiatria e ... Come scrive rainews.it