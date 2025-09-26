Apre a Fano la Link University | decolla il corso di medicina e chirurgia

Fano, 26 settembre 2025 –  Ha aperto la sede fanese della Link University: ieri la benedizione, da parte di don Federico Tocchini, dei locali ristrutturati al secondo e terzo piano di Palazzo Marcolini che ospiteranno il corso di Medicina e Chirurgia. Aule, sala lettura e uffici completamente rinnovati, irriconoscibili rispetto allo stato di abbandono in cui si trovavano fino a qualche mese fa. Un investimento che ha già superato i 700 mila euro e che non si fermerà fin quando non saranno terminati tutti i lavori. L’università privata, dopo le tante polemiche che hanno preceduto il suo arrivo in città, da ieri si è ufficialmente insediata: presenti i vertici di Unilink ad iniziare dal fondatore Francesco Polidori affiancato dall’amministratore delegato Paolo Mearelli (cda) e dal dottor Antonio Bisciari nel ruolo di consulente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

