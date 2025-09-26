Appuntamento con Uto Ughi per i Giovani alla presenza di 600 fra studenti e insegnanti
Si è svolto ieri sera, presso il Duomo di Milano, il terzo incontro del progetto “Uto Ughi per i Giovani”. L'iniziativa, organizzata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, su impulso del Ministro Giuseppe Valditara, con la collaborazione della Fondazione Uto Ughi, ha visto la partecipazione di quasi 600 fra studenti e insegnanti e rientra nell'ambito del Protocollo d'Intesa firmato tra il MIM e la Fondazione Uto Ughi volto a sensibilizzare e coinvolgere alunne e alunni, studentesse e studenti, delle scuole di ogni ordine e grado, all'ascolto e alla conoscenza della musica classica e dell'arte. 🔗 Leggi su Iltempo.it
