Apprensione nel Casertano per la scomparsa di una 15enne

Tempo di lettura: < 1 minuto originaria di Santa Maria a Vico, che era ospite in una casa famiglia di San Nicola la Strada. La ragazza si sarebbe allontanata nella giornata di martedì 23 settembre, facendo perdere ogni traccia, e da allora nessuno l’ha più vista né sentita. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Caserta; dagli elementi raccolti finora – secondo quanto trapela dagli investigatori – sembrerebbe trattarsi di un allontanamento volontario. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Apprensione nel Casertano per la scomparsa di una 15enne

