Appello di Mattarella alla Flotilla | Non mettete in pericolo la vostra incolumità
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rivolto un appello agli attivisti a bordo delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, che rischiano di essere attaccate da Israele nel tentativo di raggiungere la Striscia, sottolineando che «il valore della vita umana, che sembra aver perso ogni significato a Gaza, dove viene gravemente calpestato con disumane sofferenze per la popolazione, richiede di evitare di porre a rischio l’incolumità di ogni persona ». L’appello del Presidente Mattarella alle donne e agli uomini della Flotilla pic.twitter.comiJSeYI6n4F — Quirinale (@Quirinale) September 26, 2025 Mattarella: «Appare necessario preservare l’obiettivo di far pervenire gli aiuti». 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: appello - mattarella
L’appello di Mattarella alla Francia:: "Attuare l’intesa è una priorità"
Gaza, il nuovo appello di Mattarella: “Basta stragi dove si prega e dove si lotta per un pezzo di pane”
Mattarella, l’appello al Forum di Cernobbio: “Il mondo ha bisogno dell’Europa”
Un appello non ascoltato di Mattarella. La maggioranza raggiunge un record negativo sui decreti. Svolte necessarie - X Vai su X
Il dottor Giuseppe Borello lancia un appello al prefetto, al sindaco e al presidente Mattarella: "Ai vibonesi viene negato il diritto alla salute" - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, appello di Mattarella: «Accogliete la mediazione. Non mettete a rischio vostra incolumità». Nave spagnola Furor fornirà protezione alle imbarcazioni dirette a Gaza - «Il valore della vita umana, che sembra aver perso ogni significato a Gaza, dove viene gravemente calpestato con disumane sofferenze per la popolazione, richiede di evitare di porre ... Da ilmessaggero.it
Flotilla, l’appello di Mattarella: “Non mettete a rischio la vostra incolumità” - Il messaggio del presidente della Repubblica: “Le donne e gli uomini della missione raccolgano la disponibilità offerta dal Patriarcato Latino di Gerusalemme” ... Lo riporta ilsecoloxix.it