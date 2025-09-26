Appello di Mattarella alla Flotilla | Non mettere a rischio le vostre vite Accettate mediazione del Patriarcato Latino

Roma, 26 settembre 2025 – Prosegue la navigazione della Flotilla verso la Striscia di Gaza dove la spedizione umanitaria si prefigge di portare aiuti umanitari. E più ci si avvicina alle acque territoriali israeliane, dopo gli attacchi con droni a cui è stata soggetta la Flotilla durante la sua navigazione, si alza la tensione. Il governo Israeliano ha già fatto sapere che tratterà la Flotilla come “terroristi” e diversi stati europei che vedono loro connazionali imbarcati hanno comunicato che non potranno garantire l’incolumità della Flotilla nelle acque territoriali israeliane. In questo contesto è arrivato il monito del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella che ha invitato i componenti della Flotilla a “non mettere a rischio la propria incolumità” invitandoli ad accettare la mediazione del “Patriarcato Latino di Gerusalemme che si è offerta di fare da intermediario ed effettuare la consegna degli aiuti umanitari trasportati dalla Global Sumud Flotilla. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

