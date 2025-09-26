Appartamento trasformato in base di spaccio | un arresto e una denuncia

Un cittadino tunisino di 60 anni è stato arrestato dagli agenti del commissariato Bolognina-Pontevecchio per spaccio di cocaina, mentre un cittadino italiano di 53 anni è stato denunciato per ricettazione e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.L’operazione, avvenuta nella mattinata di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it