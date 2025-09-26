Apocalisse Apocrifa e altre iniziative per il festival Babele

GALLIPOLI - Fine settimana a tutto Babele. Torna sabato e domenica, 27 e 28 settembre, il Festival Multidisciplinare d’Emergenza, organizzato a Gallipoli sino all’11 ottobre prossimo da ZeroMeccanico Teatro, direzione artistica di Ottavia Perrone e Francesco Cortese, giunto quest’anno alla quinta. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: apocalisse - apocrifa

Capri, Hollywood Film Festival, in arrivo Il Monaco che vinse l’Apocalisse - Il film diretto da Jordan River farà parte dell’evento che prenderà il via il 26 dicembre. Si legge su mymovies.it

Cinema: il film su Gioacchino da Fiore “Il monaco che vinse l’Apocalisse” premiato al Terni Film Festival. Il 2 dicembre l’anteprima a Roma - Sarà presentato a Roma in anteprima nazionale, lunedì 2 dicembre “Il monaco che vinse l’Apocalisse” prodotto e distribuito da Delta Star Pictures con la regia di Jordan River e che sarà nella sale ... agensir.it scrive