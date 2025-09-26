Aperture straordinarie e serali per Musei nazionali e Soprintendenza

Domani e domenica tornano le Giornate europee del patrimonio, organizzate dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, manifestazione culturale coordinata dal Ministero della Cultura. A Siena aprirà al pubblico Palazzo Marsili Libelli, storica sede della Soprintendenza in via di Città e dalla metà del Quattrocento dimora di Goro di Niccolò Lolli, cugino e segretario personale di Papa Pio II. Il Palazzo sarà accessibile domani dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, con apertura straordinaria serale dalle 20 alle 23; domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Sempre domenica, alle 11, Palazzo Marsili Libelli ospiterà l’intervento musicale degli studenti del Conservatorio Rinaldo Franci. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Aperture straordinarie e serali per Musei nazionali e Soprintendenza

