Apertura al tramonto per la Villa Romana

Casertanews.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 27 settembre 2025, dalle 17 alle 20, il sito archeologico “Villa Romana di San Limato” di Baia Felice sarà aperto al pubblico per un'imperdibile visita guidata al tramonto in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio."La Villa Romana di San Limato è un tesoro archeologico di grande. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: apertura - tramonto

Speciale apertura di Villa Molin e un brindisi con un calice di Serprino al tramonto

apertura tramonto villa romanaRoccavivara, ultima apertura straordinaria della Villa Romana domenica 28 settembre -  Domenica 28 settembre, dalle ore 9:00 alle 13:00, si terrà l’ultima apertura straordinaria della Villa Romana di Roccavivara ... Come scrive molisenetwork.net

Centurioni e visite guidate: la riapertura della Villa Romana di Tor de' Cenci è un successo - La formula scelta per celebrare l'apertura straordinaria della Villa Romana di Tor de' Cenci, si è rivelata vincente. Si legge su romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Apertura Tramonto Villa Romana