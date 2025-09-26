Apertura al tramonto per la Villa Romana

Sabato 27 settembre 2025, dalle 17 alle 20, il sito archeologico “Villa Romana di San Limato” di Baia Felice sarà aperto al pubblico per un'imperdibile visita guidata al tramonto in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio."La Villa Romana di San Limato è un tesoro archeologico di grande. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: apertura - tramonto

Speciale apertura di Villa Molin e un brindisi con un calice di Serprino al tramonto

? Domenica 21 Settembre, apertura ore 18.30: birrette & live music dal tramonto in compagnia dei "Love Hate Love" P. S. Da questa settimana apriremo alle 18.30 ogni domenica d'autunno - facebook.com Vai su Facebook

Roccavivara, ultima apertura straordinaria della Villa Romana domenica 28 settembre - Domenica 28 settembre, dalle ore 9:00 alle 13:00, si terrà l’ultima apertura straordinaria della Villa Romana di Roccavivara ... Come scrive molisenetwork.net

Centurioni e visite guidate: la riapertura della Villa Romana di Tor de' Cenci è un successo - La formula scelta per celebrare l'apertura straordinaria della Villa Romana di Tor de' Cenci, si è rivelata vincente. Si legge su romatoday.it