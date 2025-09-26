Tramontana arriva in Borgo. Non si tratta fortunatamente del freddo vento del nord ma dei beniamini del gioco del Ponte che inaugurano ufficialmente gli eventi delle magistrature per il nuovo anno. La parte di Borea, infatti, domani sarà presente in Largo Ciro Menotti per un aperitivo con la città. Un’occasione per fare quattro chiacchiere con le magistrature davanti a uno spritz, a 5 euro. L’iniziativa, organizzata da Confesercenti insieme al Bar Camarillo, partirà dalle 19 e come spiega il generale di Tramontana Matteo Baldassari sarà "un momento di ritrovo e di ripartenza per tutta la Parte, vogliamo farlo nel cuore del nostro territorio per vivere sempre di più la città e rendere il Gioco del Ponte visibile e presente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aperitivo con Borea e Confesercenti