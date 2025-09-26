Anziani nel mirino delle truffe | a Torrice i Carabinieri insegnano a difendersi

Presso la Sala Consiliare del Comune di Torrice, si è svolto un incontro molto partecipato e sentito sul tema delle truffe agli anziani.A intervenire è stato il Tenente Colonnello Paolo Di Napoli, Comandante della Compagnia Carabinieri di Frosinone, che ha affrontato il delicato tema della. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it