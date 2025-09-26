anziana truffata dal finto maresciallo in manette due giovani dopo inseguimento di 70 chilometri

Siena, 26 settembre 2025 - Sono stati arrestati in flagranza di reato per truffa aggravata in concorso due giovani campani di 19 e 23 anni, pedinati dalla polizia per quasi settanta chilometri. La vittima, una donna di 91 anni residente a Rapolano Terme (Siena), era stata raggirata con la tecnica del cosiddetto “finto maresciallo” e convinta a consegnare gioielli per un valore stimato in circa 15mila euro, poi recuperati e restituiti dagli agenti. L’operazione è stata condotta dalla squadra mobile della Questura di Siena, allertata da alcune segnalazioni su tentativi di truffa telefonica non andati a buon fine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

