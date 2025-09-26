Anziana truffata dal finto maresciallo in manette due giovani dopo inseguimento di 70 chilometri

Lanazione.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Siena, 26 settembre 2025 - Sono stati arrestati in flagranza di reato per truffa aggravata in concorso due giovani campani di 19 e 23 anni, pedinati dalla polizia per quasi settanta chilometri. La vittima, una donna di 91 anni residente a Rapolano Terme (Siena), era stata raggirata con la tecnica del cosiddetto “finto maresciallo” e convinta a consegnare gioielli per un valore stimato in circa 15mila euro, poi recuperati e restituiti dagli agenti. L’operazione è stata condotta dalla squadra mobile della Questura di Siena, allertata da alcune segnalazioni su tentativi di truffa telefonica non andati a buon fine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

anziana truffata dal finto maresciallo in manette due giovani dopo inseguimento di 70 chilometri

© Lanazione.it - Anziana truffata dal finto maresciallo, in manette due giovani dopo inseguimento di 70 chilometri

In questa notizia si parla di: anziana - truffata

Anziana 92enne truffata in casa. Finta malattia della figlia: la donna consegna soldi e gioielli

Truffata anziana in casa. Rubati soldi e monili d’oro

Anziana truffata con il "falso incidente"

Finto incidente stradale per truffare un'anziana: "Sono il maresciallo dei carabinieri" - Un 19enne è stato arrestato a Prato mentre tentava di truffare un’anziana di 85 anni con la classica tecnica del finto maresciallo dei carabinieri. Scrive napolitoday.it

anziana truffata finto marescialloNepi: anziana truffata con la tecnica del finto incidente - Appello del sindaco Franco Vita alle famiglie: «Mettete in guardia i vostri cari». Come scrive civonline.it

Cerca Video su questo argomento: Anziana Truffata Finto Maresciallo