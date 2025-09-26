Anziana truffata dal finto maresciallo in manette due giovani dopo inseguimento di 70 chilometri
Siena, 26 settembre 2025 - Sono stati arrestati in flagranza di reato per truffa aggravata in concorso due giovani campani di 19 e 23 anni, pedinati dalla polizia per quasi settanta chilometri. La vittima, una donna di 91 anni residente a Rapolano Terme (Siena), era stata raggirata con la tecnica del cosiddetto “finto maresciallo” e convinta a consegnare gioielli per un valore stimato in circa 15mila euro, poi recuperati e restituiti dagli agenti. L’operazione è stata condotta dalla squadra mobile della Questura di Siena, allertata da alcune segnalazioni su tentativi di truffa telefonica non andati a buon fine. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: anziana - truffata
Anziana 92enne truffata in casa. Finta malattia della figlia: la donna consegna soldi e gioielli
Truffata anziana in casa. Rubati soldi e monili d’oro
Anziana truffata con il "falso incidente"
Murlo, anziana truffata con la tecnica del “finto carabiniere”: arrestati due uomini https://gazzettadisiena.it/murlo-anziana-truffata-con-la-tecnica-del-finto-carabiniere-arrestati-due-uomini/… - X Vai su X
Anziana truffata a Trieste da un finto carabiniere per oltre 20mila euro - L'articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Finto incidente stradale per truffare un'anziana: "Sono il maresciallo dei carabinieri" - Un 19enne è stato arrestato a Prato mentre tentava di truffare un’anziana di 85 anni con la classica tecnica del finto maresciallo dei carabinieri. Scrive napolitoday.it
Nepi: anziana truffata con la tecnica del finto incidente - Appello del sindaco Franco Vita alle famiglie: «Mettete in guardia i vostri cari». Come scrive civonline.it