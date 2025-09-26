Antonio Costa Ue all' Onu | Il cambiamento climatico non è una fake news – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 26 settembre 2025 “Il cambiamento climatico non è una fake news. È un fatto scientificamente provato che influenza il nostro presente e il nostro futuro. La distruzione e le morti causate da incendi, inondazioni e uragani non sono una bufala: sono reali. Inoltre, investire nella decarbonizzazione è fondamentale per la sovranità energetica di ciascun Paese. Per questo motivo, l’Ue aderisce pienamente all’Accordo di Parigi, puntando a ridurre le emissioni del 55% entro il 2030 e a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050”, lo ha detto il Presidente del Consiglio Ue Antonio Costa all'Onu UN Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

