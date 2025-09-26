Antonio Costa Ue all' Onu | Il cambiamento climatico non è una fake news – Il video
(Agenzia Vista) Usa, 26 settembre 2025 “Il cambiamento climatico non è una fake news. È un fatto scientificamente provato che influenza il nostro presente e il nostro futuro. La distruzione e le morti causate da incendi, inondazioni e uragani non sono una bufala: sono reali. Inoltre, investire nella decarbonizzazione è fondamentale per la sovranità energetica di ciascun Paese. Per questo motivo, l’Ue aderisce pienamente all’Accordo di Parigi, puntando a ridurre le emissioni del 55% entro il 2030 e a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050”, lo ha detto il Presidente del Consiglio Ue Antonio Costa all'Onu UN Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: antonio - costa
Freedom Flotilla, soldati Idf a bordo al largo della costa di Gaza. Tra gli arrestati anche l'attivista messinese Antonio Mazzeo
“Temptation Island”, il passo falso di Antonio che gli costa caro: cos’è successo
Antonio Costa e von der Leyen contro il piano di Netanyahu. Berlino sospende la fornitura di armi a Israele
Antonio Costa e Giorgia Meloni si sono incontrati ieri a Roma per fare il punto sulle priorità che l’Unione europea si troverà ad affrontare nei prossimi vertici di ottobre a Copenaghen. Sul tavolo i dossier più urgenti: Gaza e Ucraina in testa, la sicurezza euro-atl - facebook.com Vai su Facebook
A Palazzo Chigi Antonio Costa e Giorgia Meloni hanno fatto il punto sulle urgenze “belliche”, come Gaza e Ucraina, ma anche su temi interni come l’automotive e gli spunti draghiani. @FDePalo - X Vai su X
Antonio Costa (Ue) all'Onu: Il cambiamento climatico non è una fake news - È un fatto scientificamente provato che influenza il nostro presente e il nostro futuro. Segnala ilgiornale.it
Antonio Costa (Ue) all'Onu: A Gaza catastrofe umanitaria - (Agenzia Vista) Usa, 26 settembre 2025 "L’alternativa all’ordine internazionale basato sulle regole è un mondo caotico e violento. Secondo msn.com