Antonio Costa Ue all' Onu | A Gaza catastrofe umanitaria – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 26 settembre 2025 "L'alternativa all'ordine internazionale basato sulle regole è un mondo caotico e violento. Come si è visto in Sudan, un conflitto devastante e poco denunciato, con distruzioni di proporzioni enormi. Come si è visto a Gaza. Come si è visto in Ucraina. A Gaza. Dove assistiamo a una sofferenza inimmaginabile. Bambini che muoiono di fame. Famiglie distrutte. Una catastrofe umanitaria che sconvolge la coscienza del mondo. L'uso della fame come arma di guerra è immorale. Un'azione che definisce le parole. L'Ue condanna il terrorismo in tutte le sue forme. Gli orribili attacchi di Hamas non possono essere dimenticati.