Antonietta Gargiulo | Sono stata lasciata sola ci hanno fatto uccidere
In che modo si sopravvive alla morte delle proprie figlie uccise dal padre? E' per Alessia e Martina che Antonietta Gargiulo ha deciso di farcela, affinché la loro storia potesse ancora essere raccontata.Lei è sopravvissuta alla strage compiuta dall'ex marito Luigi Capasso, che la mattina del 28. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Strage di Cisterna Latina, assolti i medici, Antonietta Gargiulo: «Sono scioccata. Così hanno ucciso le mie figlie due volte. Nessuna istituzione mi riconosce come vittima»
Strage di Cisterna, Antonietta Gargiulo: “Le mie figlie uccise un’altra volta”
Chi l’ha Visto?, stasera i casi di Antonietta Gargiulo e Elena Vergari
Antonietta Gargiulo è l'unica sopravvissuta della strage di Cisterna di Latina avvenuta il 28 febbraio del 2018. Il carabiniere Luigi Capasso ha ferito sua moglie, si è barricato in casa e ha ucciso le loro due figlie Martina e Alessia.
