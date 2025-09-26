Antonietta Gargiulo | Sono stata lasciata sola ci hanno fatto uccidere

Latinatoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In che modo si sopravvive alla morte delle proprie figlie uccise dal padre? E' per Alessia e Martina che Antonietta Gargiulo ha deciso di farcela, affinché la loro storia potesse ancora essere raccontata.Lei è sopravvissuta alla strage compiuta dall'ex marito Luigi Capasso, che la mattina del 28. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: antonietta - gargiulo

