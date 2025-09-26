Antonella Fiordelisi il suo fidanzato è l’ex di Gregoraci Raffaella Fico Roberta Morise e…

Antonella Fiordelisi ha finalmente deciso di uscire allo scoperto con il suo nuovo compagno: si tratta di Giulio Fratini, noto imprenditore fiorentino e volto già ben conosciuto nel mondo del gossip. Dopo settimane di indiscrezioni e scatti rubati, la coppia ha reso pubblica la relazione in occasione di una data molto speciale: il compleanno dell’ex schermitrice. Una fuga romantica alle Maldive ha fatto da cornice all’annuncio ufficiale, immortalato in una serie di scatti condivisi sui social, dove Antonella ha definito il viaggio come « il regalo di compleanno più bello che potessi ricevere ». 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Antonella Fiordelisi, il suo fidanzato è l’ex di Gregoraci, Raffaella Fico, Roberta Morise e…

In questa notizia si parla di: antonella - fiordelisi

Antonella Fiordelisi è stata la “presunta” amante di Stefano De Martino, mentre stava con Belen

Antonella Fiordelisi arriva al cuore dei fan: tra emozioni e rivelazioni

Tale e Quale Show 2025, svelato il cast ufficiale: da Antonella Fiordelisi a Carmen di Pietro

RaiAccessibilità. . Torna l'appuntamento con il programma cult del venerdì sera di Rai1: Tale e Quale Show , da questa sera alle 21.30 riparte con nuovi protagonisti: PAMELA PETRAROLO, Le Donatella Official, Marina Valdemoro Maino, Antonella Fiordelisi, - facebook.com Vai su Facebook

Antonella Fiordelisi a Tale e Quale Show 2025: "Vorrei imitare Dua Lipa, Malgioglio non mi spaventa" - INTERVISTA VIDEO #Antonellafiordelisi #fiorde @Anto_Fiordelisi #antonella #taleequaleshow #donnalisi - X Vai su X

Chi è Giulio Fratini, fidanzato di Antonella Fiordelisi/ Dai primi gossip all’estate d’amore passata insieme - Giulio Fratini, chi è il fidanzato di Antonella Fiordelisi: carriera imprenditoriale e vita privata, la coppia sta insieme dallo scorso marzo ... Si legge su ilsussidiario.net

La vita privata di Antonella Fiordelisi: età, origini, genitori, ex fidanzati, compagno Giulio Fratini - La famiglia, gli amori e le curiosità: tutto sull'influencer, concorrente della quindicesima edizione di "Tale e quale show" ... Segnala today.it