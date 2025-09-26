Antonella Fiordelisi chi è il nuovo fidanzato ricco Giulio Fratini

Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini sono fidanzati. La modella e influencer e l’imprenditore, ex di Elisabetta Gregoraci, infatti, sono usciti allo scoperto a marzo di quest’anno,. Durante le  vacanze alle Maldive, tra tanti scatti in costumi da bagno succinti, ecco che la 27enne ha deciso di pubblicare anche una foto nella quale i due sono insieme, ufficializzando così di fatto la storia d’amore. In un’intervista tra le pagine del settimanale  Novella2000,  Antonella Fiordelisi  si è lasciata andare a  qualche dettaglio in più sulla relazione  senza però sbilanciarsi ufficialmente sul nome del compagno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

