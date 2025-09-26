Antò mi stai facendo perdere un sacco di soldi: ADL tuona col tecnico L’amore tra i due è già finito"> Non sono sempre facili i rapporti tra presidente e allenatore. A maggior ragione quando ti chiami Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis. I rapporti tra presidenti di club e allenatori nel calcio sono spesso segnati da tensioni e incomprensioni. Il presidente, custode dell’immagine e delle finanze della società, tende a voler avere voce in capitolo anche sulle scelte tecniche. L’allenatore, invece, difende la propria autonomia e rivendica la libertà di lavorare senza pressioni esterne. Questo contrasto di ruoli genera frequenti frizioni che, in alcuni casi, sfociano in rotture improvvise. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

