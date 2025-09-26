Antò mi stai facendo perdere un sacco di soldi | ADL tuona col tecnico | L’amore tra i due è già finito

Napolipiu.com | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Antò mi stai facendo perdere un sacco di soldi: ADL tuona col tecnico L’amore tra i due è già finito"> Non sono sempre facili i rapporti tra presidente e allenatore. A maggior ragione quando ti chiami Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis. I rapporti tra presidenti di club e allenatori nel calcio sono spesso segnati da tensioni e incomprensioni. Il presidente, custode dell’immagine e delle finanze della società, tende a voler avere voce in capitolo anche sulle scelte tecniche. L’allenatore, invece, difende la propria autonomia e rivendica la libertà di lavorare senza pressioni esterne. Questo contrasto di ruoli genera frequenti frizioni che, in alcuni casi, sfociano in rotture improvvise. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

ant242 mi stai facendo perdere un sacco di soldi adl tuona col tecnico l8217amore tra i due 232 gi224 finito

© Napolipiu.com - Antò mi stai facendo perdere un sacco di soldi: ADL tuona col tecnico | L’amore tra i due è già finito

In questa notizia si parla di: stai - facendo

"Cosa stai facendo nascosto tra le auto?": momenti di tensione nel cuore della città

L’ex allenatore di Aryna Sabalenka: “Esplosi contro di lei, le dissi: ‘Stai facendo str….te'”

IoT, lo stai facendo male: le lampadine smart di Sengled smettono di funzionare perché stanno spegnendo i server

Cerca Video su questo argomento: Ant242 Stai Facendo Perdere