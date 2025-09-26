antitrust sanzione da 936 milioni a sei compagnie petrolifere

Sanzione da quasi un miliardo per le più importanti compagnie petrolifere operanti in Italia. L’Antitrust ha punito Eni, Esso, Ip, Q8, Saras e Tamoil con una miulta pari a 936 milioni complessivi per intesa restrittiva della concorrenza. Dall’istruttoria è emerso che i principali operatori petroliferi si sono coordinati per determinare il valore della componente bio inserita nel prezzo del carburante. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - si legge - ha chiuso l’istruttoria nei confronti di Eni, Esso, Ip, Iplom, Q8, Saras e Tamoil (per quest’ultima anche con riferimento alle condotte di Repsol, ora da essa acquisita). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

