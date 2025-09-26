Antitrust sanzione da 936 milioni a sei compagnie petrolifere
Sanzione da quasi un miliardo per le più importanti compagnie petrolifere operanti in Italia. L’Antitrust ha punito Eni, Esso, Ip, Q8, Saras e Tamoil con una miulta pari a 936 milioni complessivi per intesa restrittiva della concorrenza. Dall’istruttoria è emerso che i principali operatori petroliferi si sono coordinati per determinare il valore della componente bio inserita nel prezzo del carburante. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - si legge - ha chiuso l’istruttoria nei confronti di Eni, Esso, Ip, Iplom, Q8, Saras e Tamoil (per quest’ultima anche con riferimento alle condotte di Repsol, ora da essa acquisita). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: antitrust - sanzione
Perché l’Antitrust ha multato Materassi Marion con una sanzione da 3 milioni di euro
Materassi Marion, sanzione pesante dell’Antitrust
L’Antitrust multa la Giorgio Armani S.p.A. per pratica commerciale scorretta: sanzione da 3,5 milioni di euro
+++ #Antitrust: sanzione per oltre 936 milioni complessivi a #Eni, #Esso, #Ip, #Q8, #Saras e #Tamoil per intesa restrittiva della concorrenza +++ - X Vai su X
L'associazione di consumatori chiede l'intervento dell'Antitrust sulla base di una sanzione del Tar alla società autostrada ligure e toscana - facebook.com Vai su Facebook
Antitrust, sanzione di 936 milioni a sei compagnie petrolifere: Eni, Esso, Ip, Q8, Saras e Tamoil - I principali operatori si sono coordinati per determinare il valore della componente bio nel prezzo del carburante ... Riporta msn.com
"Eni, Esso, Ip, Q8, Saras e Tamoil si mettevano d'accordo sul prezzo dei carburanti". Multa Antitrust da 936 milioni - Le compagnie contestano la decisione, parlando di “sorpresa” e di provvedimento ... Si legge su huffingtonpost.it