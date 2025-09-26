Antitrust multa da 936mln a compagnie petrolifere Eni Esso Ip Q8 Saras e Tamoil per intesa su prezzo vendita carburante a scapito di concorrenza

Sei grosse compagnie petrolifere operanti in Italia - tra cui la Eni - sono state multate per essersi accordate sul costo della parte bio del carburante, avendo condotto "contestuali aumenti di prezzo" Sei compagnie petrolifere operanti in Italia sono state multate dall'Antitrust per oltre 93. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Antitrust, multa da 936mln a compagnie petrolifere Eni, Esso, Ip, Q8, Saras e Tamoil per intesa su prezzo vendita carburante a scapito di concorrenza

In questa notizia si parla di: antitrust - multa

Antitrust, multa da 3 milioni a società che vende materassi

Marion, televendite ingannevoli: multa da Antitrust per 3 milioni

Materassi Marion, multa milionaria Antitrust: pubblicità ingannevole

Carburanti, dall'Antitrust maxi multa per oltre 936 milioni complessivi a Eni, Esso, IP, Q8, Saras e Tamoil - X Vai su X

La Commissione europea ha multato Google per 2,95 miliardi di euro per aver violato le norme antitrust dell'Ue distorcendo la concorrenza nel settore delle tecnologie pubblicitarie - facebook.com Vai su Facebook

Antitrust, maxi multa da 936 mln a sei compagnie petrolifere: Eni la più colpita - Maxi multa dell’Antitrust da 936,6 milioni di euro a sei tra le principali compagnie petrolifere italiane: Eni, Esso, Ip, Q8, Saras e Tamoil. Come scrive fortuneita.com

Antitrust, multa da 936 milioni a sei compagnie petrolifere: «Cartello per gonfiare i prezzi del carburante» - Antitrust, multa da 936 milioni a sei compagnie petrolifere: «Cartello per gonfiare i prezzi del carburante». Scrive unionesarda.it