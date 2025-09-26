Antitrust multa da 936 milioni di euro a sei compagnie petrolifere | le motivazioni e le reazioni

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato le compagnie petrolifere più importanti (Eni, Esso, Ip, Q8, Saras e Tamoil) che operano in Italia con una multa di 936 milioni di euro. "Le compagnie hanno attuato contestuali aumenti di prezzo, in gran parte coincidenti, determinati da scambi di informazioni diretti o indiretti tra le imprese interessate". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

antitrust multa 936 milioniAntitrust, maxi multa da 936 mln a sei compagnie petrolifere: Eni la più colpita - Maxi multa dell’Antitrust da 936,6 milioni di euro a sei tra le principali compagnie petrolifere italiane: Eni, Esso, Ip, Q8, Saras e Tamoil. Da fortuneita.com

antitrust multa 936 milioniL’Antitrust multa sei big del petrolio - Sanzione di 936 milioni complessivi a Eni, Esso, Ip, Q8, Saras e Tamoil: "Cartello sulla componente bio inserita nei prezzi" ... Lo riporta quattroruote.it

