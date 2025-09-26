Antitrust multa 6 compagnie petrolifere per oltre 936 milioni

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso l’istruttoria nei confronti di Eni, Esso, Ip, Iplom, Q8, Saras e Tamoil (per quest’ultima anche con riferimento alle condotte di Repsol, ora da essa acquisita), le più importanti compagnie petrolifere operanti in Italia. L’Autorità ha accertato un’intesa restrittiva della concorrenza nella vendita del carburante per autotrazione per tutte le parti, fatta eccezione per Iplom e Repsol. Per questo motivo ha sanzionato le società per un totale complessivo di 936.659.087 euro. Lo si legge in una nota.In dettaglio, l’Antitrust “ha sanzionato Eni per 336. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Antitrust multa 6 compagnie petrolifere per oltre 936 milioni

In questa notizia si parla di: antitrust - multa

Antitrust, multa da 3 milioni a società che vende materassi

Marion, televendite ingannevoli: multa da Antitrust per 3 milioni

Materassi Marion, multa milionaria Antitrust: pubblicità ingannevole

L'Ue multa Google per 2,95 miliardi: "Violate le norme antitrust" - X Vai su X

La Commissione europea ha multato Google per 2,95 miliardi di euro per aver violato le norme antitrust dell'Ue distorcendo la concorrenza nel settore delle tecnologie pubblicitarie - facebook.com Vai su Facebook

Antitrust multa 6 compagnie petrolifere per oltre 936 milioni - L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso l’istruttoria nei confronti di Eni, Esso, Ip, Iplom, Q8, Saras e Tamoil (per quest’ultima anche ... Scrive lapresse.it

ANTITRUST: MAXI-MULTA - L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso l’istruttoria nei confronti di Eni, Esso, Ip, Iplom, Q8, Saras e Tamoil (per quest’ultima anche con riferimento alle condotte di Repsol, or ... 9colonne.it scrive