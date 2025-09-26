Antitrust colpite sei compagnie petrolifere | multa record

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato le compagnie petrolifere più importanti che operano in Italia con una multa milionaria  L’Antitrust ha accertato un cartello tra le principali compagnie petrolifere italiane per determinare un particolare prezzo concordato alla pompa per il periodo tra il 2022 e il 2023, comminando così una maxi multa da quasi un miliardo di euro. L’istruttoria, avviata grazie a una soffiata di un dipendente interno che, venuto a conoscenza dell’illecito, lo ha segnalato agli organi competenti. Una multa che ha riguardato Eni, Esso, Ip, Q8, Saras e Tamoil. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

