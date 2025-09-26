Anticipazioni il paradiso delle signore 10 dal 6 al 10 ottobre 2025
anticipazioni de “il paradiso delle signore” dal 6 al 10 ottobre 2025. La decima stagione di “Il Paradiso delle Signore” prosegue con nuovi sviluppi e colpi di scena, trasmettendo dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai Uno e in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni della settimana dal 6 al 10 ottobre 2025 svelano dettagli importanti riguardo alle vicende dei personaggi principali, ai cambiamenti nelle relazioni e alle decisioni che influenzeranno il corso della trama. prima puntata della settimana: lunedì 6 ottobre 2025. scandali e decisioni cruciali. Tancredi (Flavio Parenti) consegna a Marcello (Pietro Masotti) le fotografie compromettenti che ritraggono lui e Rosa (Nicoletta Di Bisceglie), impedendo che Adelaide (Vanessa Gravina) venga a conoscenza della verità. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
