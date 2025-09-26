Arte indossabile. Per celebrare la poesia della transitorietà attraverso un dialogo costante tra moda e arte, con uno sguardo di viva speranza. È la magia creativa dell’affermata direttrice creativa giapponesee Izumi Ogino che, trascendendo regole e confini, nella nuova collezione Primavera-Estate 2026 di ANTEPRIMA, ha trasformato la fragilità in forza, il disordine in bellezza, il quotidiano in straordinario, con un grande spirito di reinvenzione. Presentata, ieri, presso la Scuola Militare Teulié, ha trasformato la passerella in un cantiere poetico completo di uno stagno d’acqua riflettente in cui riecheggiava il suono contemplativo della pioggia e di stravaganti caschi scultorei aggiungendo stravaganza alla narrazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Anteprima Quando l’arte veste la quotidianità