Anniversario di god of war | una celebrazione deludente finora

Il panorama videoludico di Sony si distingue per l’attenzione dedicata a franchise di grande successo, come The Last of Us e Horizon Zero Dawn. Non si può ignorare che la serie God of War, uno dei pilastri storici della compagnia, continua a mantenere un ruolo di primo piano tra le produzioni più vendute. Nonostante ciò, le recenti celebrazioni per il ventennale della saga hanno suscitato delusione tra i fan, innescando discussioni sulla mancanza di contenuti all’altezza delle aspettative. god of war: il ventesimo anniversario come occasione mancata. poche anticipazioni e molta insoddisfazione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

