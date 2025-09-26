Anna Maria Ghiddi è sul podio nella Coppa del Mondo
Una stagione di skiroll che non può che definirsi soddisfacente per Anna Maria Ghiddi, la giovane portacolori dell’Olimpic Lama che alla sua stagione d’esordio nella Coppa del Mondo skiroll ha centrato i suoi primi podi e soprattutto un fenomenale terzo posto assoluto nella classifica generale. La Ghiddi infatti, terminate le fatiche della stagione in val di Fiemme, è risultata essere sul podio della coppa del mondo, dietro soltanto alla fuoriclasse svedese Ebba Stenman (758 punti) e a parimerito con la seconda classificata, la norvegese Victoria Nitteberg a 651 punti, gli stessi della Ghiddi ma con una posizione in più per i migliori piazzamenti ottenuti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Mondiali di skiroll, Ghiddi si aggiudica la gara junior - La prima giornata del Campionato del mondo di skiroll in val di Fiemme si è conclusa con la vittoria della modenese Anna Maria Ghiddi nella gara junior. ansa.it scrive