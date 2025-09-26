Una stagione di skiroll che non può che definirsi soddisfacente per Anna Maria Ghiddi, la giovane portacolori dell’Olimpic Lama che alla sua stagione d’esordio nella Coppa del Mondo skiroll ha centrato i suoi primi podi e soprattutto un fenomenale terzo posto assoluto nella classifica generale. La Ghiddi infatti, terminate le fatiche della stagione in val di Fiemme, è risultata essere sul podio della coppa del mondo, dietro soltanto alla fuoriclasse svedese Ebba Stenman (758 punti) e a parimerito con la seconda classificata, la norvegese Victoria Nitteberg a 651 punti, gli stessi della Ghiddi ma con una posizione in più per i migliori piazzamenti ottenuti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Anna Maria Ghiddi è sul podio nella Coppa del Mondo