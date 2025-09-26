Anna Foglietta a Una Nessuna Centomila il monologo per Gaza | Se un bambino soffre soffre il mondo intero se un bambino muore muore il mondo intero

Durante il concerto benefico, ideato da Fiorella Mannoia, volto simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, l'attrice ha fatto appello alla responsabilità collettiva.

anna foglietta a una nessuna centomila il monologo per gaza se un bambino soffre soffre il mondo intero se un bambino muore muore il mondo intero

Anna Foglietta a Una, Nessuna, Centomila, il monologo per Gaza: «Se un bambino soffre, soffre il mondo intero, se un bambino muore, muore il mondo intero»

