Anna Foglietta a Una Nessuna Centomila il monologo per Gaza | Se un bambino soffre soffre il mondo intero se un bambino muore muore il mondo intero
Durante il concerto benefico, ideato da Fiorella Mannoia, volto simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, l’attrice ha fatto appello alla responsabilità collettiva. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: anna - foglietta
Anna Foglietta al Premio Strega cita Pasolini, poi l’appello: “Bisogna essere consapevoli. Palestina Libera”
Libri che generano visioni, non consolazioni: la lezione di Pasolini per un’epoca di algoritmi. Il monologo di Anna Foglietta al Premio Strega
Liberi sulla Carta dal 12 al 14 settembre a Roma con Anna Foglietta, Giuliana Sgrena, Maria Grazia Calandrone
Nel cast Massimiliano Gallo, Anna Foglietta e Alessio Lapice - facebook.com Vai su Facebook
Anna Foglietta: 'Dobbiamo essere militanti per salvare l'umanità. Per Gaza dobbiamo lottare in difesa del diritto alla vita' #ANSA - X Vai su X
Una Nessuna Centomila, Mannoia e gli altri artisti a Napoli in concerto per le donne - Leggi su Sky TG24 l'articolo Una Nessuna Centomila, Mannoia e gli altri artisti a Napoli in concerto per le donne ... Lo riporta tg24.sky.it
Una Nessuna Centomila 2025, in Piazza del Plebiscito l’evento contro la violenza sulle donne: ecco il cast e le canzoni - Chi si esibirà in Piazza del Plebiscito a Napoli per la terza edizione di Una nessuna centomila? Come scrive superguidatv.it