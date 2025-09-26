Anna Falchi | Il Ritorno in TV il Digiuno Intermittente e la Vita Privata
Anna Falchi Ritorna in TV con Flavio Montrucchio Anna Falchi, 53 anni, è pronta a tornare sul piccolo schermo al timone de “I Fatti Vostri”. A partire da lunedì 29 settembre, la conduttrice non sarà più affiancata da Tiberio Timperi, ma dal nuovo volto Flavio Montrucchio. In un’intervista al settimanale DiPiù, Falchi ha confessato di . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it
In questa notizia si parla di: anna - falchi
Anna Falchi: età, vita privata, carriera e segreti della conduttrice Rai
Paolo Conticini avrebbe dovuto condurre I Fatti Vostri, ma Anna Falchi ha messo un veto: ecco cosa si mormora
Baudo, l’amico della Riviera. Anna Falchi: “Gli devo tutto”. L’abbraccio di San Patrignano
Anna Falchi: «Faccio il digiuno intermittente, aspetto 12 ore. Mia figlia la mia consulente di bellezza» - facebook.com Vai su Facebook
Derby, la domenica della tifosa Anna Falchi: “Disagi? Felice di vivere vicino allo stadio” https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/09/21/news/derby_anna_falchi_sicurezza_lazio_roma_stadio_olimpico-424860218/?rss&ref=twhl… - X Vai su X
Anna Falchi in gran forma con la sua dieta sta per tornare a I Fatti Vostri - Anna Falchi svela la sua dieta, il suo digiuno, cosa fa per essere sempre in forma, soprattutto in vista del ritorno a I Fatti Vostri ... ultimenotizieflash.com scrive
Anna Falchi e il suo segreto di bellezza: "Seguo il digiuno intermittente, mi aiuta a sentirmi leggera" - Anna Falchi è pronta a tornare in tv, al fianco di Flavio Montrucchio, alla conduzione de I Fatti Vostri. Si legge su lalaziosiamonoi.it