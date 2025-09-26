anna falchi e flavio montrucchio rinviato il debutto a i fatti vostri

Slitta il ritorno di Anna Falchi e Flavio Montrucchio alla guida di I Fatti Vostri. La nuova edizione del programma di Rai2, che vedrà per la prima volta la coppia al timone dopo l’uscita di Tiberio Timperi, non partirà come previsto ma debutterà lunedì 6 ottobre alle 11.10. L’anticipazione è stata diffusa dal portale DavideMaggio.it, che ha chiarito i motivi della decisione. “La Direzione Daytime comunica che la partenza de I Fatti Vostri è stata posticipata a lunedì 6 ottobre su Rai2.”. La notizia ha subito alimentato la curiosità dei telespettatori, ansiosi di ritrovare lo storico appuntamento della mattina. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

