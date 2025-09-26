Anima svelata? la mostra di Roberto Cavallini

Anima svelata? è la Mostra fotografica di Roberto Cavallini che ritrae Monica Pirone. A cura del Collettivo Officinenove, con il Patrocinio del Municipio Roma IV, in programma dall'11 ottobre al 5 novembre ad ingresso libero.La mostra aderisce a Rome Art Week, Settimana dell'Arte a Roma nei. 🔗 Leggi su Romatoday.it

