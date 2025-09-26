Angelica torna con Don’t Worry It’s Only a Movie, il suo primo duetto internazionale, realizzato insieme al cantautore olandese Cosmic Crooner. Angelica torna con una collaborazione speciale che segna una nuova tappa nel suo percorso artistico: oggi, venerdì 26 settembre, esce Don’t Worry It’s Only a Movie, il suo primo duetto internazionale, realizzato insieme al cantautore olandese Cosmic Crooner, un brano che fonde il gusto orchestrale e rétro di Cosmic Crooner con la voce calda e contemporanea di Angelica. Un equilibrio che conferma la capacità della cantautrice italiana di muoversi con naturalezza in una dimensione sempre più internazionale, capace di reinterpretare la tradizione pop nostrana aprendola a nuove sfumature e contaminazioni. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Angelica duetta con Cosmic Crooner nel brano Don’t Worry It’s Only a Movie