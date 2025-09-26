Angelica duetta con Cosmic Crooner nel brano Don’t Worry It’s Only a Movie
Angelica torna con Don’t Worry It’s Only a Movie, il suo primo duetto internazionale, realizzato insieme al cantautore olandese Cosmic Crooner. Angelica torna con una collaborazione speciale che segna una nuova tappa nel suo percorso artistico: oggi, venerdì 26 settembre, esce Don’t Worry It’s Only a Movie, il suo primo duetto internazionale, realizzato insieme al cantautore olandese Cosmic Crooner, un brano che fonde il gusto orchestrale e rétro di Cosmic Crooner con la voce calda e contemporanea di Angelica. Un equilibrio che conferma la capacità della cantautrice italiana di muoversi con naturalezza in una dimensione sempre più internazionale, capace di reinterpretare la tradizione pop nostrana aprendola a nuove sfumature e contaminazioni. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
In questa notizia si parla di: angelica - duetta
Disponibile oggi, il singolo unisce la voce calda e contemporanea di #Angelica al gusto orchestrale e cinematografico di #CosmicCrooner, consolidando la dimensione internazionale della cantautrice italiana. - X Vai su X
Angelina Mango torna a sorpresa sul palco dopo un periodo di stop e duetta con Olly! - facebook.com Vai su Facebook
Angelica torna con il suo primo duetto internazionale - "Don’t worry it’s only a movie” è il titolo del nuovo singolo di Angelica, che segna il suo ritorno e una nuova tappa importante nel suo percorso artistico vedendola realizzare il suo primo duetto int ... Segnala rockol.it
Angelica debutta in un duetto internazionale con il cantautore olandese Cosmic Crooner - Esce venerdì 26 settembre “Don’t Worry It’s Only a Movie”, il primo duetto internazionale di Angelica realizzato insieme al cantautore olandese Cosmic Crooner. Secondo 9colonne.it