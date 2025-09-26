Angela 2025 su Netflix come finisce | finale spiegato e stagione 2

Dal 26 settembre 2025 è disponibile in Italia su Netfliz Angela. Si tratta di una serie TV spagnola, basata sulla serie britannica Angela Black. La trama segue la storia di una donna che sembra avere tutto ciò che ha sempre sognato, con la sua famiglia in una casa accogliente. Suo marito Gonzalo, di fronte agli altri, appare come una persona perfetta. Ma in realtà dentro le quattro mura di casa la situazione è totalmente diversa. Angela è vittima di abuso psicologico e manipolazione da parte del marito. La svolta arriva quando si fa vivo Edu, un amico di liceo. Qualcosa nella donna si riaccende, ovvero il desiderio di libertà e la speranza di trovare finalmente una vita d’uscita dal suo incubo. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

