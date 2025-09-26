Anemone | Il trailer del film che segna il ritorno di Daniel Day-Lewis

Universal Pictures ha svelato il trailer di Anemone, il film che segna il ritorno sulla scena di Daniel Day-Lewis. “ Anemone ” è un film drammatico psicologico, diretto da Ronan Day-Lewis al suo esordio alla regia, con una sceneggiatura co-scritta insieme al padre Daniel Day-Lewis, che torna a recitare dopo un ritiro di otto anni successivo a “ Il filo nascosto “. Il film avrà la sua prima mondiale nel corso dell’imminente New York Film Festival, seguita da un’uscita limitata nei cinema statunitensi il 3 ottobre e un’espansione l’11 ottobre, distribuita da Focus Features. In Italia, la première nazionale è prevista per il 31° Athens International Film Festival, in presenza di Daniel Day-Lewis, a beneficio della Spastics SocietyPorta Anoichti. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

