Andy Burnham il sindaco di Manchester è l’alternativa del Labour centrista a Keir Starmer in caduta libera
Andy Burnham, 55 anni, è una figura poco nota all’estero ma sempre più rilevante nel Labour britannico: un politico che incarna il cuore operaio del Nord dell’Inghilterra e sfida il centralismo di Westminster con un mix di pragmatismo e visione progressista. Nato il 7 gennaio 1970 ad Aintree, un sobborgo di Liverpool, in una famiglia working class – padre tecnico telefonico, madre receptionist – cresce a Culcheth, Warrington, e non ha mai perso il forte accento popolare e una passione per l’Everton FC. Dopo scuole cattoliche e una laurea in inglese al Fitzwilliam College di Cambridge, entra in politica come ricercatore e poi come segretario del Transport and General Workers’ Union, precursore di Unite, il maggiore sindacato inglese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: andy - burnham
Burnham accusa Starmer e definisce il Labour gestito in modo settario - A pochi giorni dal congresso chiede un piano per risollevare il Paese e non esclude un ritorno in Parlamento per sfidare la leadership ... Come scrive laregione.ch
Sadiq Khan rieletto sindaco di Londra, Burnham a Manchester. Starmer esulta: "I Tory non stiano un minuto di più al governo" - Secondo fonti del Labour citate dai media britannici, i primi segnali dello spoglio indicano che Khan ha battuto la ... Come scrive huffingtonpost.it