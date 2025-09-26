Ancora un' allerta gialla in provincia | nuovo rischio di piogge e allagamenti per domani

Agrigentonotizie.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora maltempo in provincia anche se oggi, in città, si sono viste solo nuvole e niente pioggia. Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, ha avvisato la cittadinanza che la protezione civile ha diramato un’allerta gialla per condizioni meteorologiche avverse, valida per l’intera giornata di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: allerta - gialla

Cina: emessa allerta gialla per il tifone Wipha

Maltempo oggi nelle Marche: allerta gialla per temporali in tutta la regione

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 5 luglio: le regioni a rischio

allerta gialla provincia nuovoMaltempo, è di nuovo allerta gialla nel Biellese - Possibili temporali anche molto forti Maltempo, è di nuovo allerta gialla nel Biellese. Scrive laprovinciadibiella.it

allerta gialla provincia nuovoMaltempo, l'allerta in Toscana passa da gialla ad arancione - L'allerta per maltempo in Toscana passa da gialla ad arancione. Come scrive nove.firenze.it

Cerca Video su questo argomento: Allerta Gialla Provincia Nuovo