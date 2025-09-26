Ancora un' allerta gialla in provincia | nuovo rischio di piogge e allagamenti per domani

Ancora maltempo in provincia anche se oggi, in città, si sono viste solo nuvole e niente pioggia. Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, ha avvisato la cittadinanza che la protezione civile ha diramato un’allerta gialla per condizioni meteorologiche avverse, valida per l’intera giornata di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it