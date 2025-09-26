Jannik Sinner e Carlos Alcaraz rischiano concretamente di monopolizzare anche i prossimi anni del tennis: la rivelazione. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno monopolizzato la stagione intera. basti pensare che nella stragrande maggioranza dei tornei più importanti, specialmente dal momento esatto in cui Sinner ha scontato la squalifica per doping di tre mesi, in finale sono arrivati e si sono sempre e comunque sfidati loro due. Proprio per questa ragione, il 2025 è stato un anno fino a questo momento all’insegna dello spagnolo – attuale numero uno al mondo – e dell’italiano. La speranza di appassionati e addetti ai lavori, ma anche tifosi, è che qualcosa cambi velocemente. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Ancora Sinner-Alcaraz, terremoto nel tennis: addio agli Slam