Ancora ispezioni nelle aziende agricole | scatta la denuncia e una multa per uno dei titolari
Sicurezza sui luoghi di lavoro, rispetto della normativa, contrasto al caporalato. Su questi obiettivi si sono concentrati gli sforzi del comando provinciale di Latina e del nucleo Ispettorato del lavoro, che hanno effettuato nuovi controlli sul territorio.Nella giornata di ieri, giovedì 25. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
In questa notizia si parla di: ispezioni - aziende
Ispezioni nelle campagne: ancora sei lavoratori in nero in due aziende agricole
Ispezioni a tappeto tra ristoranti, cantieri e aziende agricole: multe per oltre 20 mila euro
Ispezioni fiscali nelle aziende solo se “espressamente e adeguatamente motivate”
LATINA: Le ispezioni in 12 aziende agricole operanti in provincia, nel settore agroalimentare e florovivaistico - facebook.com Vai su Facebook
Nas, ispezioni nelle piscine. Irregolarità in un agriturismo. Scatta lo stop alla balneazione - Ancora un intervento dei Nas che, nell’ambito di ispezioni nelle piscine, hanno rilevato criticità in un agriturismo situato nell’area pedemontana, tra cui l’omessa esposizione del listino prezzi e ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Incendi nelle aziende agricole: scatta l'allarme racket - Allarme incendi per il racket nelle aziende agricole dell’Alta Irpinia, in Prefettura si è tenuta una riunione specifica del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, alla presenza dei vertici ... Riporta ilmattino.it