Anche Poste Italiane verso lo SPID a pagamento | 5 euro all' anno che colpirebbero circa 30 milioni di utenti

Poste Italiane valuta un canone per Poste ID, che gestisce il 72% delle identità Spid. Dopo Aruba, InfoCert e Register, anche il principale provider potrebbe introdurre un abbonamento annuale per gli utenti. La strada per la CIE è sempre più sgombra. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Anche Poste Italiane verso lo SPID a pagamento: 5 euro all'anno che colpirebbero circa 30 milioni di utenti

Anche lo SPID delle Poste potrebbe diventare a pagamento - Anche Poste Italiane starebbe valutando di passare al modello a pagamento per lo SPID: l’indiscrezione ha iniziato a girare proprio nelle ultime ore. Riporta hdblog.it

Super App, SPID e AI: il 2025 di Poste Italiane - La prima metà dell'anno si è chiusa con il segno positivo per Poste Italiane: i numeri della Super App e di SPID, l'impegno sul fronte AI. Come scrive punto-informatico.it