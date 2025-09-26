Anche Poste Italiane verso lo SPID a pagamento | 5 euro al mese che colpirebbero circa 30 milioni di utenti

Poste Italiane valuta un canone per Poste ID, che gestisce il 72% delle identità Spid. Dopo Aruba, InfoCert e Register, anche il principale provider potrebbe introdurre un abbonamento annuale per gli utenti. La strada per la CIE è sempre più sgombra. 🔗 Leggi su Dday.it

anche poste italiane verso lo spid a pagamento 5 euro al mese che colpirebbero circa 30 milioni di utenti

poste italiane verso spidAnche lo SPID delle Poste potrebbe diventare a pagamento - Anche Poste Italiane starebbe valutando di passare al modello a pagamento per lo SPID: l’indiscrezione ha iniziato a girare proprio nelle ultime ore. Secondo hdblog.it

