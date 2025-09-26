Anche nel pordenonese i brindisi d' autunno di vigneti aperti tra natura vino e tradizioni
Un lungo viaggio che, da marzo, ha accompagnato appassionati, curiosi e viaggiatori tra vigne e calici, per scoprire il lato più autentico del territorio e del suo patrimonio vitivinicolo. Un viaggio che terminerà a fine ottobre quando si concluderà Vigneti Aperti, la manifestazione promossa dal. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
In questa notizia si parla di: pordenonese - brindisi
"BRINDISI PORTO DI PACE E DI SPERANZA." S. E. MONS. GIOVANNI INTINI.- VIDEO - facebook.com Vai su Facebook
Promuovere sviluppo urbano: oltre 100 le candidature per il Team Pn Metro Plus Brindisi https://ift.tt/6olycmq https://ift.tt/UpM85Et - X Vai su X